المغرب: نرفض بشكل قاطع «المبررات الزائفة» التي انبنى عليها قرار قطع العلاقات مع الجزائر

أعلنت الوزارة المغربية للشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في بلاغ لها مساء الثلاثاء، أن المملكة المغربية أخذت علما بالقرار الأحادي الجانب للسلطات الجزائرية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب ابتداء يوم أمس.

وأعرب المغرب عن أسفها لهذا القرار، معتبرة إياه « غير مبرر تماما ولكنه متوقع » ، بالنظر الى منطق التصعيد الذي تم رصده خلال الأسابيع الاخيرة ، وكذلك تأثيره على الشعب الجزائري معلنا رفضه بشكل قاطع المبررات الزائفة بل العبثية التي انبنى عليها .

وأكدت المغرب أنها ستظل شريكا موثوقا ومخلصا للشعب الجزائري وستواصل العمل من أجل تطوير علاقات مغاربية سليمة وبناءة .

وكان الوزير الجزائري للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة قد أعلن في ندوة صحفية يوم أمس الثلاثاء، قطع الجزائر لعلاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، متهما إياها بعدم التوقف عن فعل أعمال عدائية ضد الجزائر منذ استقلالها، مضيفا أن آخر هذه الأعمال العدائية تمثل في الاتهامات الباطلة والتهديدات الضمنية التي أطلقها وزير الخارجية الصهيوني خلال زيارته الرسمية إلى المغرب مؤخرا .

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