المغرب والاحتلال الصهيوني يُوقعان أربع اتفاقيات

وقّعت المملكة المغربية وكيان الاحتلال الصهيوني يوم الثلاثاء بالرباط، 4 اتفاقيات في مجالات متعددة، خلال زيارة الوفد الأمريكي-الصهيوني .

وتتمثل الاتفاقيات في :

-اتفاق حول الإعفاء من إجراءات التأشيرة بالنسبة لحاملي الجوازات الديبلوماسية وجوازات الخدمة، وقعه الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج محسن الجزولي، والمدير العام لوكالة الساكنة والهجرة شلومو مور يوسف.

-مذكرة تفاهم في مجال الطيران المدني، وقعها المدير العام للطيران المدني بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد التضامني زكرياء بلغازي، ومدير وكالة الطيران المدني جويل فيلدسكوه.

وقد التزم الطرفان في هذا الصدد، بإجراء مناقشات لإبرام اتفاق حول الخدمات الجوية قصد تأمين رحلات طيران مباشرة بين تل أبيب والمغرب.

-مذكرة تفاهم حول الابتكار وتطوير الموارد المائية، وتنص على التعاون التقني في مجال تدبير وتهيئة الماء، وقعها المدير العام للماء بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء حمو بنسعدوت، والمدير العام لوزارة الموارد المائية يشيزكيل ليفشيتز.

-مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المالية والاستثمار، وقعها المدير العام لمديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة نبيل لخضر، ووزيرة المالية شيرا غرينبرغ، تنص على إنعاش العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال التجارة والاستثمار.

وتنص مذكرة التفاهم أيضا، على التفاوض حول اتفاقيات أخرى تؤطر هذه العلاقات، ويتعلق الأمر باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية إنعاش وحماية الاستثمارات واتفاقية المساعدة الجمركية.

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