المقاومة الفلسطينية تواصل دكّ مستوطنات الاحتلال بالصواريخ

جدّدت المقاومة الفلسطينية إطلاق رشقات صاروخية في اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقد تحدّثت وسائل إعلام للاحتلال الصهيوني، عن إطلاق صافرات الإنذار في بئر السبع التي دخلت، لأول مرة، إلى هذه الجولة. كما تحدّثت عن إطلاق صواريخ نحو « غوش دان » و »تل أبيب ».

ووفق وسائل إعلام للكيان الغاشم، فإنّ « صلية الصواريخ التي أطلقت قبل قليل على وسط الأراضي المحتلة تتعارض مع التطمينات التي حصلت عليها من المصريين ».

كما قال الإعلام العبري إنّ أكثر من 70 صاروخاً في الصليات الأخيرة انطلقت من غزة، مؤكدا أن « الجيش الصهيوني يستعد للرد ».

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