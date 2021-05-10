المقاومة الفلسطينية تُطلق وابلا من الصواريخ ردَّا على التصعيد الصهيوني

أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية مساء اليوم الاثنين، وابلا من الرصاص على القدس المحتلة ردا على الانتهاكات الصهيونية.

وأعلنت « سرايا القدس » الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إطلاقها 30 صاروخا نحو مدينة سديروت للاحتلال.

وأعلنت سرايا القدس مسؤوليتها عن استهداف سيارة عسكرية للاحتلال على حدود غزة بصاروخ موجه، وقالت إنها « استهدفت جيبا صهيونيا شرق غزة بصاروخ موجه من نوع كورنيت » .

وقالت كتائب القسام إنها وجهت ضربة صاروخية ردًا على جرائم الاحتلال، وأضافت « صواريخنا رسالة على العدو أن يفهمها جيدًا، وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا » .

وانطلقت صفارات الإنذار في القدس وأمكن سماع دوي انفجارات عدة بعد دقائق من تحذير صدر عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -التي تحكم قطاع غزة- لإسرائيل لسحب قواتها من بؤرتي صراع في المدينة.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الصهيوني اليوم، أن 7 صواريخ أطلقت من قطاع غزة، باتجاه منطقة « القدس ».

من جانبه، أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية « حماس » أن « المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما يحدث في مدينة القدس المحتلة، وكلمة المقاومة ستكون الفاصلة في المعركة ما لم يتراجع الاحتلال

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