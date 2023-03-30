المكسيك: فتح تحقيق جنائي في مقتل عشرات المهاجرين بحريق

فتح الادعاء العام في المكسيك يوم الأربعاء، تحقيقا في مقتل ما لا يقل عن 39 مهاجرا جراء حريق وقع في مركز احتجاز عند الحدود مع الولايات المتحدة.

وتُوجه أصابع الاتهام إلى المسؤولين عن المركز الذين لم يتخذوا « أي إجراء لفتح الباب أمام المهاجرين الذين كانوا في الداخل ».

قالت مدعية عامة مكسيكية الأربعاء إنه تم فتح تحقيق جنائي بمقتل 39 مهاجرا في حريق بمركز احتجاز عند الحدود مع الولايات المتحدة، متهمة المسؤولين عن المركز بأنهم لم يقوموا بأي شيء لإجلاء الضحايا.

وأفادت مدعية عامة مكسيكية متخصصة في حقوق الإنسان سارة إيرين هيريرياس بأنه تم فتح تحقيق في « جرائم قتل وإلحاق الضرر بالممتلكات »، مشيرة إلى أنه سيتم النظر في اتهامات بجرائم أخرى محتملة.

وتابعت للصحفيين « لم يتخذ أي من الموظفين العموميين أو أفراد الأمن الخاص أي إجراء لفتح الباب أمام المهاجرين الذين كانوا في الداخل ».

من جانبها، كشفت وزيرة الأمن روزا إيشيلا رودريغيز في المؤتمر الصحفي نفسه، أنه تم تحديد ثمانية أشخاص يُزعم أنهم مسؤولون عن وفاة المهاجرين.

وقالت إنهما عميلان فدراليان ومسؤول في إدارة الهجرة بالولاية بالإضافة إلى خمسة أعضاء في شركة أمنية خاصة.

ولفتت هيريرياس إلى أن الادعاء العام طلب إصدار عدة مذكرات اعتقال.

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