الملك تشارلز يتعهد بخدمة بريطانيا مدى الحياة

تعهد الملك تشارلز ملك بريطانيا في أول خطاب يوجهه للأمة اليوم الجمعة، بأن يحذو حذو والدته الراحلة الملكة إليزابيث ويهب نفسه لخدمة بلاده، متحدثا فيه أيضا عن حبه لوالدته وزوجته وأبنائه.

وأصبح تشارلز ملكا يوم الخميس بعد وفاة الملكة إليزابيث عن 96 عاما وعاد يوم الجمعة إلى لندن من اسكتلندا ليلقى أول خطاب له بعد تولي العرش.

وقال في بدايات حديثه « الملكة إليزابيث كانت لها حياة عاشتها بحق، ووعد مع القدر وفت به بحق، وعلى رحيلها نحزن بأعمق المعاني…. هذا الوعد بالخدمة طوال الحياة أجدده أمامكم جميعا اليوم » .

ووصف الملك تشارلز الملكة الراحلة بأنها تمثل إلهاما ونموذجا يحتذى له، مشيدا بالتزامها الأصيل الشخصي بخدمة شعب المملكة المتحدة ومناطقها الأخرى.

وقال الملك « مثلما كانت تفعل الملكة نفسها، بمثل هذا التفاني الذي لا يتزعزع، أنا أيضا أتعهد الآن رسميا، على مدى ما بقي من العمر الذي قدره الله لي، بالتمسك بالمبادئ الدستورية الراسخة في أمتنا » .

كلمات البحث :بريطانيا;تشارلز