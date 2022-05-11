النتائج الأولية لتشريح جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة

نشر معهد الطب العدلي في جامعة النجاح الفلسطينية اليوم الأربعاء، النتائج الأولية لتشريح جثمان الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة التي طالتها يد الغدر الصهيونية صباح اليوم أثناء تغطيتها لاقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين.

وقال المعهد خلال مؤتمر صحفي، إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى في تشريح جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة، وهو الجزء الأهم، الرأس.

وأكد معهد الطب العدلي في جامعة النجاح، أن نتيجة تشريح جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة في جامعة النجاح يُشير إلى إصابتها برصاصة متفجرة اخترقت رأسها وأدت لارتقائها على الفور.

وأكد المعهد أن الرصاصة التي أصابت الشهيدة أبو عاقلة كانت قاتلة مباشرة حيث تسببت بتهتك واسع للدماغ والجمجمة، والسلاح المستخدم من نوع سريع جداً.

وأكد المعهد انه تم التحفظ على مقذوف مشوه وتتم الآن دراسته مخبريا، لإيجاد أي أدلة يمكن ربطها بالجهة المسؤولة عن استشهادها.

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