النتائج الأولية الجزئية للانتخابات الرئاسية الأمريكية

يتواصل فرز الأصوات لمعرفة نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية بين الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس، أن المرشح الديمقراطي جو بايدن حصل حتى الساعة على 238 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 213 للرئيس الجمهوري دونالد ترامب.



وفيما يلي آخر النتائج (وفقا لما نشرته قناة سي إن إن الأمريكية) :

1- أريزونا (11 صوتا بالمجمع الانتخابي): فرز نحو 80% من الأصوات (ترامب: 46.3% – بايدن: %52.4)

2- كولورادو (9 أصوات بالمجمع الانتخابي): فرز 88% من الأصوات (ترامب: 41.7% – بايدن: 55.9%)

3- فلوريدا (29 صوتا): فرز 96% من الأصوات (ترامب: 51.2% – بايدن: 47.8%)

4- جورجيا (16 صوتا): فرز 91% من الأصوات (ترامب: 50.6% – بايدن: 48.1%)

5- ايوا (6 أصوات): فرز 92% من الأصوات (ترامب: 52.6% – بايدن 45.4%)

6- ميتشغان (16 صوتا): فرز 66% من الأصوات (ترامب: 53.0% – بايدن: 45.2%)

7- مينيسوتا (10 أصوات): فرز 92% من الأصوات (ترامب: 45.2% – بايدن: 52.7%)

8- ويسكنسن (10 أصوات): فرز 72% من الأصوات (ترامب: 51.5% – بايدن: 46.8%(

9- نيفادا (6 أصوات): فرز 78% من الأصوات، (ترامب: 47.7 – بايدن: 50.4%)

10- نيوهامشير (4 أصوات): فرز 70% من الأصوات (ترامب: 44.9% – بايدن: 53.1%)

11- كارولينا الشمالية (15 صوتا): فرز 95% من الأصوات (ترامب: 50.1% – بايدن 48.7%)

12- أوهايو (18 صوتا): فرز 90% من الأصوات (ترامب: 53.3% – بايدن 45.2%)

13- بنسيلفانيا (20 صوتا): فرد 64% من الأصوات (ترامب: 56.6% – بايدن: 42.0%)

14- تكساس (38 صوتا): فرز 92% من الأصوات (ترامب: 52.3% – بايدن: 46.2%)

15- فيرجينيا (13 صوتا): فرز 74% من الأصوات (ترامب: 49.0% – بايدن: 49.0%)

16- كاليفورنيا (55 صوتا): فرز 70% من الأصوات (ترامب: 32.0% – بايدن: 66.2%)

17- كونيكتيكت (7 أصوات): فرز 85% من الأصوات (ترامب: 39.9% – بايدن 58.6%)

18- ديلواير (3 أصوت): فرز 98% من الأصوات (ترامب: 39.8% – بايدن: 58.8%)

19- كولومبيا (3 أصوات): فرز 9% من الأصوات (ترامب: 5.9% – بايدن: 91.9%)

كلمات البحث :أمريكا;الانتخابات الرئاسية;نتائج