النمسا: قتيلان و15 جريحا في هجوم مسلّح استهدف 6 مواقع

أعلنت الشرطة النمساوية اليوم الاثنين، عن هجوم إرهابي جدّ وسط العاصمة فيينا، مساء اليوم، أدى إلى مقتل شخصين على الأقل، أحدهما مشتبه به في تنفيذ الهجوم والثاني أحد المارة.

ورجح وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامير الفرضية الإرهابية، مشيرا إلى أنه لا يمكن تأكيد أو استبعاد ارتداء أحد المهاجمين حزاما ناسفا .

كما أعلن التلفزيون النمساوي مساء اليوم، أن الشرطة ألقت القبض على 4 مشاركين في تنفيذ هجوم فيينا.

ووفقا لشهود عيان فإن الهجوم المسلّح استهدف 6 مواقع وشارك فيه 10 مسلحين على الأقل، وخلّف 15 مصابا يُعالجون حاليا بالمستشفى، 7 منهم في حالة حرجة.

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