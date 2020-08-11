النيابة العامة في لبنان تحيل الموقوفين بانفجار بيروت إلى القضاء العسكري

اخر تحديث : 11/08/2020

انفجار بيروت: 135 قتيلا ونحو 5000 جريح وعشرات المفقودين

طلبت النيابة العامة التمييزية في لبنان اليوم الثلاثاء، إيداعها الموقوفين بانفجار بيروت لإحالتهم إلى القضاء العسكري لحين تعيين محقق عدلي.
وأعطت النيابة التعليمات اللازمة لإيداعها الموقوفين كي يتم إحالتهم الى قاضي التحقيق العسكري الأول لإصدار مذكرات توقيف، بانتظار تعيين محقق عدلي يضع يده على الملف، على أن يتابع من قبل النيابة العامة التمييزية التحقيق الأولي مع باقي الأشخاص المشتبه فيهم والشهود، وإحالة الأوراق تباعا الى المحقق العدلي.


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