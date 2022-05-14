النيابة الفلسطينية: قوات الاحتلال هي مصدر إطلاق النار الوحيد على أبو عاقلة

أعلنت النيابة العامة الفلسطينية أن تحقيقها الأَولي يؤكد أن مصدر إطلاق النار الوحيد لحظة إصابة الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة كان من قوات الاحتلال.

وأضاف المصدر ذاته أن التحقيق الأولي يشير إلى أن السبب المباشر للوفاة هو تهتك الدماغ جراء مقذوف ناري ذي سرعة عالية.

وأكدت النيابة العامة الفلسطينية استمرار إجراءات التحقيق في الجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال.

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