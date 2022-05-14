النيابة الفلسطينية: قوات الاحتلال هي مصدر إطلاق النار الوحيد على أبو عاقلة

اخر تحديث : 14/05/2022

النيابة الفلسطينية

أعلنت النيابة العامة الفلسطينية أن تحقيقها الأَولي يؤكد أن مصدر إطلاق النار الوحيد لحظة إصابة الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة كان من قوات الاحتلال.
وأضاف المصدر ذاته أن التحقيق الأولي يشير إلى أن السبب المباشر للوفاة هو تهتك الدماغ جراء مقذوف ناري ذي سرعة عالية.
وأكدت النيابة العامة الفلسطينية استمرار إجراءات التحقيق في الجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال.


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