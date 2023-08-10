النيجر: المجلس العسكري المنبثق عن الانقلاب يعلن حكومة جديدة وتعيين 21 وزيرا

اخر تحديث : 10/08/2023
من قبل | نشرت في : السياسة,حول العالم

النيجر

أعلن المجلس العسكري المنبثق عن الانقلاب في النيجر اليوم الخميس عبر التلفزيون الرسمي عن حكومة جديدة تضم 21 وزيرا . ويأتي ذلك تزامنا مع احتضان مدينة أبوجا النيجيرية قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إيكواس) لبحث الانقلاب في هذا البلد..

والحكومة تضم 20 وزيرا، ووزيرا الدفاع والداخلية فيها هما الجنرالان، ساليفا مودي ومحمد تومبا، من المجلس العسكري الذي استولى على السلطة، وفقا لوكالة « فرانس برس ».

واستولى المجلس على السلطة في النيجر في أواخر الشهر الماضي.


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