الهند تُسجّل 3293 وفاة بكورونا في يوم واحد

سجلت الهند خلال الساعات الـ24 الماضية، 360 ألفًا و 960 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 17 مليونًا و997 ألفًا و 267 شخصًا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية اليوم الأربعاء، أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 3293 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 201 ألف و 187 شخصًا.

وأفادت الوزارة بأن 261 ألفًا و 162 شخصًا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 14 مليونًا و 817 ألفًا و 371 شخصًا.

ووفقا لأحدث البيانات، ارتفع عدد الحالات النشطة حاليًا في الهند إلى مليونين و 978 ألفًا و 709 أشخاص.

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