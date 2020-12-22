الولايات المتحدة.. بايدن يتلقى لقاح كورونا علنًا

تلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يوم الاثنين، جرعته الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد من شركة « فايزر » خلال بث مباشر في مستشفى في نيوارك بولاية ديلاوير.

وأعرب بايدن عن إمتنانه لإدارة الرئيس دونالد ترامب على اللقاح، مشيرا إلى أنه تلقّى اللقاح ليُظهر أنه يجب أخذه ويُؤكّد أنّ لا شيء يدعو للقلق بخصوصه.

ودعا بايدن الأمريكيين إلى الاستماع لنصائح الخبراء وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم السفر إلا في الحالات الضرورية وحثهم على تلقي اللقاح حال توفر الفرصة لذلك.

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