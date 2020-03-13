الولايات المتحدة تُعلن حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مساء اليوم الجمعة، خطة طوارئ وطنية في الولايات المتحدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأكد ترامب أن بلاده ستوقف حركة السفر مع أوروبا التي أصبحت البؤرة الجديدة لوباء فيروس كورونا، مشيرا إلى أن إدارته خصصت 50 مليار دولار لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، في كافة الولايات الأمريكية.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن المختبرات الخاصة ومطوري اللقاحات سيكونون قادرين على توفير 5 ملايين اختبار لفيروس كورونا في غضون شهر، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء مواقع لاختبار الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد، ولفت ترامب إلى أنه ليس من الضروري إجراء اختبارات الإصابة لجميع الأمريكيين، لكنه دعا من تظهر عليهم أعراض المرض إلى سرعة التوجه إلى مواقع إجراء الاختبارات.

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