اليمين يفوز بانتخابات إيطاليا التشريعية

أعلن حزب « فراتيلي ديتاليا » (إخوة إيطاليا) الفوز في الانتخابات التشريعية في إيطاليا.

وقالت جورجيا ميلوني، زعيمة الحزب الذي حلَّ أولاً في الانتخابات التشريعية مساء الأحد، إنها ستقود الحكومة المقبلة.

وفي خطاب مقتضب في روما، قالت ميلوني إن « الإيطاليين بعثوا رسالة واضحة لدعم حكومة يمينية بقيادة فراتيلي ديتاليا »، واعدة « بأننا سنحكم لجميع » الإيطاليين.

في المقابل، أعلن الحزب الديمقراطي الإيطالي هزيمته في الانتخابات التشريعية.

وكانت وزارة الداخلية الإيطالية قد أعلنت أن نسبة المشاركة بلغت 63.8%.

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