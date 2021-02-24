انتخاب صالح قوجيل رئيسا لمجلس الأمة الجزائري

تم اليوم الأربعاء، تزكية صالح قوجيل رئيسا لمجلس الأمة الجزائري بالأغلبية المطلقة خلال جلسة علنية عامة.
للإشارة، فقد انسحب كل من العضوين المترشحين للمنصب ذاته قصاري محمود و جغدالي مصطفى، قبل بدء جلسة التصويت، وحاز قوجيل على 126 صوتاً، مقابل امتناع عضو واحد عن التصويت.
و كان قوجيل البالغ من العمر 90 عاما يتولى رئاسة الغرفة العليا بالنيابة منذ أفريل 2019.
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