انتشال جثث 20 شخصا قضوا عطشا في الصحراء الليبية

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي يوم الأربعاء، أن فريق الإسعاف فرع الكفرة التابع له قام صباح أمس بانتشال 20 جثة من سيارة على بعد 310 جنوب مدينة الكفرة اتجاه دولة اتشاد .

ورجّح جهاز الإسعاف أن تكون السيارة قد تعطلت لعطل فني وسط الصحراء حيث وجدت السيارة دون حادث يذكر .

وأشرف على عملية الانتشال النيابة العامة وقسم الضبط القضائي بمركز شرطة الكفرة.

وذكّر جهاز الإسعاف الليبي أن هذه الحادثة الثالثة التي تقع في الصحراء خلال هذا العام بعد العائلة السودانية التي قضت وسط الصحراء في مطلع العام 2022.

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