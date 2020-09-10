اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

اندلع حریق في مستودع للاطارات في المنطقة الحرة بمرفأ بيروت، الیوم الخمیس، وشوهدت ألسنة النيران والدخان تغطي سماء المنطقة بعد أكثر بقلیل من شھر على انفجار ھائل دمر جزءاً كبيراً من المرفأ.

وأكد مدير عام الصليب الأحمر جورج كتانة في تصريح لقناة المنار التلفزية، أنه لا إصابات في حريق المرفأ وهو حريق محدود ناتج عن إحتراق إطارات، فيما تتواصل حاليا عملية الإطفاء بمشاركة طوافات الجيش اللبناني والدفاع المدني.

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