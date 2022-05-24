انفجار أسطوانة غاز بأبوظبي: وفاة شخصين وإصابة 120 آخرين

جدّ أمس الاثنين، حريق نتج عن انفجار أسطوانة غاز في مطعم بمنطقة الخالدية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 64 شخصاً بإصابات بسيطة و 56 آخرين إصاباتهم متوسطة.

وأكدت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة مع وجود أضرار مادية بمحال تجارية وواجهات لعدد 6 بنايات ولازالت الفرق المختصة بالموقع تستكمل مهامها.

من جهته، أكدت دائرة الصحة بأبوظبي أن جميع مصابي حادث انفجار أسطوانة الغاز الذي وقع في مطعم بمنطقة الخالدية بأبوظبي، قد تلقوا الرعاية الطبية اللازمة في منشآت القطاع الصحي بالإمارة.

كما أكدت دائرة الصحة أنها تقوم بالتنسيق مع السفارات والأهالي لاستكمال الإجراءات اللازمة.

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