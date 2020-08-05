انفجار بيروت: 135 قتيلا ونحو 5000 جريح وعشرات المفقودين

اخر تحديث : 05/08/2020

انفجار بيروت: 135 قتيلا ونحو 5000 جريح وعشرات المفقودين

أعلن وزير الصحة اللبناني في تصريح لتلفزيون المنار اليوم الأربعاء، ارتفاع قتلى الانفجار الكبير الذي وقع أمس في بيروت إلى 135 شخصا، وبلغ عدد المصابين نحو 5000 فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين.
أعلنت الحكومة اللبنانية اليوم الأربعاء حالة الطوارئ لمدة أسبوعين في بيروت بعد انفجار هائل في منطقة الميناء هز المدينة أمس الثلاثاء وأحالت إلى الجيش مسؤولية السيطرة على الأمن في العاصمة.


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