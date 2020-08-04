انفجار ضخم يهز بيروت وسقوط عشرات الضحايا والجرحى

هز انفجار ضخم عشية اليوم الثلاثاء، مرفأ بيروت جراء اشتعال مخازن للمفرقعات بالقرب من خزانات تحوي مادة النيترات .

وقد سُمع دوي الانفجار في معظم مناطق ِالساحل وتسبب َبهزة أرضية وأضرار مادية لا تحصى، فضلا عن سقوط عشرات الجرحى والضحايا.

وهرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المكان، حيث تعمل حاليا على إخماد النيران ونقل الجرحى والضحايا.

وقال وزير الصحة اللبناني حمد حسن إن حجم الأضرار كبير جداً وأعداد الاصابات مرتفعة جداً، داعيا جميع المستشفيات إلى استقبال الجرحى على حساب وزارة الصحة.

وبين وزير الداخلية اللبناني بأن المعلومات الأولية تشير إلى مواد شديدة الانفجار تمت مصادرتها منذ سنوات.

وكشف مرجع أمني في تصريح لقناة الميادين بأن المواد المصادرة منذ أكثر من 9 سنوات تزن أكثر من 50 طنا، مشيرا إلى وجود تقرير منذ 4 أشهر يُؤكد خطورة بقاء هذه المواد في مرفأ بيروت.

ودعت قوى الأمن المواطنين الى إخلاء الطرقات ولا سيّما تلك المؤدية الى المستشفيات وملازمة المنازل وعدم الخروج إلى أماكن الإكتظاظ إلاّ عند الضرورة كالمبادرة إلى التبرّع بالدم.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب يوم غدٍ الأربعاء يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار في مرفأ بيروت.

كلمات البحث :انفجار;بيروت