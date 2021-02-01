انقلاب عسكري في ميانمار والجيش يعتقل الزعيمة

أعلن جيش ميانمار في بيان على محطة تلفزيونية تابعة له اليوم الاثنين، أنه سيطر على البلاد بعد اعتقال الزعيمة أونغ سان سوتشي وقادة سياسيين آخرين من حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية الحاكم، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأعلن الجيش أنه نفذ اعتقالات ردا على « تزوير الانتخابات » وسلم السلطة لقائد الجيش مين أونغ هلاينغ، وفرض حالة الطوارئ لمدة عام.

وتعهد قادة جيش ميانمار بإجراء انتخابات جديدة، وتحقيق انتقال للسلطة.

من جهته، قال حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في ميانمار اليوم الاثنين، إن زعيمته أونغ سان سو كي دعت جماهير الشعب لرفض الانقلاب العسكري الذي وقع اليوم والاحتجاج عليه، معتبرا تصرفات الجيش أعمالا تهدف لإعادة البلاد إلى نظام ديكتاتوري.

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