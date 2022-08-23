انهيار جزء جديد بالجهة الشمالية من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت

اخر تحديث : 23/08/2022

انهيار جزء جديد بالجهة الشمالية من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت

انهار جزء جديد من الجهة الشمالية من إهراءات القمح في مرفأ بيروت اليوم الثلاثاء، فيما تبقى الأجزاء الأخرى مهددة بالانهيار.
ويأتي ذلك بعد أقل من 3 أيام من سقوط بعض الأجزاء من الإهراءات من الجهة الشمالية في مرفأ بيروت، حيث ظهرت النار من أعلى الصوامع.

وتحولت الصوامع إلى رمز لانفجار مرفأ بيروت الذي تسبّب في الرابع من أوت 2020 بمقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح.


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