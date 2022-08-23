انهيار جزء جديد بالجهة الشمالية من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت

انهار جزء جديد من الجهة الشمالية من إهراءات القمح في مرفأ بيروت اليوم الثلاثاء، فيما تبقى الأجزاء الأخرى مهددة بالانهيار.

ويأتي ذلك بعد أقل من 3 أيام من سقوط بعض الأجزاء من الإهراءات من الجهة الشمالية في مرفأ بيروت، حيث ظهرت النار من أعلى الصوامع.

وتحولت الصوامع إلى رمز لانفجار مرفأ بيروت الذي تسبّب في الرابع من أوت 2020 بمقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح.

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