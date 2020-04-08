ايطاليا تصدر مرسوما يحظر استقبال مرافئها لسفن انقاذ المهاجرين

أصدرت الحكومة الايطالية مرسوما حمل توقيع وزراء النقل والخارجية والداخلية والصحة، ينص على عدم استقبال سفن الإنقاذ الأجنبية حاملة للمهاجرين طوال فترة الطوارئ الحالية الخاصة بتفشي فيروس كورونا المستجد.

ويشير المرسوم الى أن الموانئ الإيطالية « لا تضمن المتطلبات الضرورية لتصنيف وتعريف: مكان آمن » لإنزال المهاجرين، بموجب أحكام اتفاقية هامبورغ للإنقاذ البحري » للإغاثة من سفن تحمل أعلاما أجنبية خارج منطقة البحث والانقاذ الإيطالية في البحر الابيض المتوسط.

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