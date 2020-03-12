ايطاليا: وفيات كورونا تتخطى الألف والإصابات تفوق الـ15 ألفا

أعلنت السلطات الايطالية خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس، أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد فاقت الـ15 ألفا، بينما تجاوزت الوفيات حاجز الألف.

وبين رئيس هيئة الدفاع المدني، أنجيلو بوريللي بأن الاصابات بفيروس (كوفيد 19) بلغ 15113 اصابة، بعد تسجيل 2651 إصابة جديدة اليوم، أما الوفيات فقد تم تسجيل 116 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ مجمل عدد المتوفين 1016.

وبين المتحدث بأن 98% من المتوفين تفوق أعمارهم 69 عاما.

وأكد المسؤول الايطالي أن 1258 تعافوا من الوباء.

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