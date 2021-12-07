باريس تعتقل أحد المشتبه بهم في اغتيال خاشقجي

اعتقلت السلطات الفرنسية اليوم الثلاثاء، شخصا يدعى خالد العتيبي، يُشتبه بأنه كان ضمن الفريق الذي اغتال الصحافي السعودي جمال خاشقجي عام 2018، في مطار شارل ديغول بينما كان يستعد للسفر إلى السعودية.

وأكد مصدر في الشرطة الفرنسية في تصريح لقناة فرانس 24 نبأ الاعتقال، مشيرا إلى أن « المعتقل كان على قائمة فرنسية بالمطلوبين وفرنسا تحركت بناء على مذكرة اعتقال أصدرتها تركيا في 2019″ .

وأوضح مصدر قضائي أن العتيبي وُضع في الحبس الاحتياطي في إطار تنفيذ مذكرة توقيف دولية أصدرتها تركيا. وسيبقى العتيبي في الحبس الاحتياطي حتى الأربعاء حين سيمثل أمام النيابة العامة في محكمة الاستئناف في باريس حيث سيبلغ بمذكرة التوقيف، وفق المصدر.

في المقابل، أشار مسؤول سعودي إلى أن أنباء اعتقال أحد المتهمين باغتيال خاشقجي في فرنسا « كاذبة ومسألة خطأ في تحديد الهوية ». وطالبت السفارة السعودية بباريس في وقت لاحق بـ »إخلاء سبيله فورا ».

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