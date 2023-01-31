باكستان: ارتفاع عدد ضحايا تفجير مسجد بيشاور إلى 93 شخصا

قال مسؤول بمستشفى في باكستان في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن عدد القتلى جراء التفجير الانتحاري الذي وقع في مسجد ارتفع إلى 93 شخصا، وذلك بعد يوم من أحد أكبر الهجمات في البلد المضطرب بجنوب آسيا.

وكان مسؤولون ذكروا في وقت سابق، أن عدد القتلى في التفجير الذي وقع أمس الاثنين، ارتفع إلى ما لا يقل عن 59 شخصا، فيما أصيب نحو 157 آخرين عقب قيام انتحاري بتفجير نفسه في مسجد الشرطة.

وكان معظم الضحايا من رجال الشرطة حيث يقع المسجد المستهدف داخل مجمع مترامي يستخدم أيضا كمقر للشرطة في مدينة بيشاور.

وقالت الشرطة إن المهاجم اجتاز على ما يبدو عدة حواجز تحرسها قوات الأمن للوصول إلى مجمع « المنطقة الحمراء » الذي يضم مقرا للشرطة وإدارة لمكافحة الإرهاب في مدينة بيشاور المضطربة شمال غربي البلاد.

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