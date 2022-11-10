بايدن: أُفكر بالترشح لولاية رئاسية ثانية

قلل الرئيس الأمريكي جو بايدن في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، من المخاوف بشأن « سيطرة الجمهوريين » على غرفتي الكونغرس الأمريكي بعد الانتخابات النصفية التي جرت، الثلاثاء، مؤكدا أنه « يفكر بالترشح لولاية ثانية »، لكنه سيؤكد ذلك مطلع العام المقبل.

وقال بايدن إنه لم يكن « متفائلا بشأن مستقبل أمريكا كما هو اليوم »، مضيفا أن « هناك عددا كافيا من الجمهوريين والديمقراطيين ممن يمكنهم العمل معا ».

وأشار بايدن إلى أن « التوقعات بحصول موجة حمراء أي فوز كبير للجمهوريين لم تتحقق ».

وأضاف بايدن أن « الديمقراطية الأمريكية تعرضت لاختبار »، وتعهد بالدفاع عن عدد من الأجندات الحيوية مؤكدا أنه « سيستعمل حق النقض في كل ما يتعلق بمنع حق الإجهاض ».

وأكد الرئيس الأمريكي أنه « سيستمر في خفض التكاليف المعيشية بالنسبة للعمال والأسر »، وأن « على الأثرياء والشركات أن يدفعوا حصة عادلة من الضرائب »، كما أنه « يريد منع الأسلحة الهجومية ».

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