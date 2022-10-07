بايدن: روسيا تُعرّض البشرية لخطر حرب « نهاية العالم »

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن في تصريح يوم الخميس، أنّ التهديدات الروسيّة باستخدام الأسلحة النوويّة في النزاع في أوكرانيا تُعرّض البشريّة لخطر حرب « نهاية العالم » للمرّة الأولى منذ أزمة الصواريخ الكوبيّة في منتصف الحرب الباردة.
وقال بايدن في حفل لجمع التبرّعات في نيويورك « لم نُواجه احتمال حدوث هرمغدون منذ كينيدي وأزمة الصواريخ الكوبيّة » في العام 1962، معتبرًا أنّ نظيره الروسي فلاديمير بوتين « لم يكُن يمزح » عندما أطلق تلك التهديدات.
وأضاف الرئيس الأمريكي « يوجَد للمرة الأولى منذ أزمة الصواريخ الكوبية تهديدٌ مباشر باستخدام أسلحة نوويّة إذا استمرّت الأمور على المسار الذي تسير عليه الآن ».
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