بايدن: سأكون رئيسا لكل الأمريكيين

قال المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن بعد إعلان العديد من وسائل الإعلام الأمريكية فوزه بالانتخابات الأمريكية عبر تغريدة له على تويتر مساء اليوم السبت، « تشرفت باختياركم لي لقيادة البلاد وسأكون رئيسا لكل الأمريكيين ولدينا الكثير من العمل » .

وأضاف جو بايدن بأن العمل الذي ينتظره سيكون شاقا، متعهدا بأن يكون رئيسا لكل الأمريكيين سواء الذين انتخبوه أم لا.

وكانت وسائل إعلام أمريكية، من بينها « سي إن إن » و « نيويورك تايمز » قد أعلنت مساء اليوم السبت، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الأمريكية، بناء على نتائج ولاية بنسلفانيا الحاسمة، حيث حصل على 273 صوتا في المجمع الانتخابي، الذي يحتاج 270 صوتا كحد أدنى لإعلانه رئيسا.

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