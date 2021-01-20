بايدن يؤدي القسم رئيسا للولايات المتحدة

أدى جو بايدن اليمين الدستورية ظهر اليوم الأربعاء، ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

وقال بايدن بينما اعتلى منصة التنصيب واضعا يده على نسخة من الإنجيل تعود إلى 127 عاما: « أقسم بأن أخلص في أداء عملي رئيسا للولايات المتحدة، وسأفعل كل ما يمكنني فعله للحفاظ على دستور الولايات المتحدة وحمايته والدفاع عنه، فلتساعدني يالله ».

ودعا بايدن الأمريكيين إلى الوحدة في واجه التحديات المشتركة منها الجائحة والتطرف،ة متعهدا في الآن ذاته بمحاربة العنصرية.

كما دعا بايدن إلى بداية جديدة بعد فترة من المرارة والانقسام الحاد، متعهدا بأن يكون رئيسا لجميع الأمريكيين وأن تستعيد أمريكا شراكاتها لمحاربة التحديات الجديدة والعودة للتواصل مع العالم.

كما أدت كامالا هاريس اليمين الدستورية نائبة للرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

وكان الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب قد غادر واشنطن صباح اليوم الأربعاء، قبل التنصيب متجاهلا التقاليد بدلا من مرافقة خليفته إلى مبنى الكابيتول.

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