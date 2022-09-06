بايدن يرفض تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب

رفض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في تصريح صحفي يوم الاثنين، فكرة تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب، وذلك أثناء رد مقتضب للصحفيين لدى وصوله إلى البيت الأبيض.

وظهر بايدن في مقطع فيديو وقد قامت إحدى الصحفيات بطرح سؤال عليه حول تصنيف روسيا كدولة راعية لإرهاب.

وكانت قضية تصنيف موسكو كدولة راعية للإرهاب من أبرز مطالب أوكرانيا منذ الغزو الروسي لأراضيها في 24 فيفري من عام 2022.

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