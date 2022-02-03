بايدن يعلن تصفية زعيم « داعش » خلال عملية أمريكية بسوريا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقع الإلكتروني اليوم الخميس، أن العملية الخاصة التي نفذتها الولايات المتحدة الليلة الماضية في شمال غربي سوريا توجت بتصفية زعيم تنظيم « داعش » أبو إبراهيم الهاشمي القرشي.

وقال بايدن: « بتوجيهات صادرة عني، نفذت القوات العسكرية الأمريكية في شمال غرب سوريا بنجاح عملية لمكافحة الإرهاب لحماية الشعب الأمريكي وحلفائنا ولجعل العالم مكانا أكثر أمانا ».

وأعلن أنه « بفضل مهارة وشجاعة قواتنا المسلحة، تم إقصاء أبو إبراهيم الهاشمي القريشي، زعيم داعش، من ساحة المعركة »، مؤكدا عدم سقوط أي ضحايا أمريكيين في العملية.

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