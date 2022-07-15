بايدن يعلن عن دعم أمريكي بـ 100 مليون دولار لمستشفيات القدس

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مؤتمر صحفي عقده في مستشفى المطلع « أوغستا فيكتوريا » بالقدس الشرقية اليوم الجمعة، عن دعم أمريكي بـ 100 مليون دولار للمستشفيات الفلسطينية في القدس الشرقية.

وقال بايدن: « سعيد بأننا ملتزمون بتقديم دعم 100 مليون دولار لشبكة المستشفيات في القدس الشرقية، إضافة إلى تقديم الخبرة ».

وتابع الرئيس بايدن « فخور بأن تقدم الولايات المتحدة هذا الدعم، وآمل أن يؤدي المبلغ إلى تطوير القطاع الصحي وتحسين الرعاية المقدمة للشعب الفلسطيني ».

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة قدمت دعما لمستشفيات القدس بمقدار 85 مليون دولار منذ عام 2014.

وأضاف بايدن: « هذا التزام منا تجاه القطاع الصحي من أجل خدمة الشعب الفلسطيني، الذي يستحق أن يعيش بكرامة ».

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