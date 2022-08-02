بايدن يعلن مقتل أيمن الظواهري في غارة أمريكية بكابل

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ي خطاب تلفزيوني بثته القنوات الأمريكية مساء الاثنين، مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة أمريكية نفذت السبت في أفغانستان.

وقال بايدن إن أجهزة المخابرات الأمريكية حددت مكان الظواهري في وقت سابق هذا العام، ولا أحد من عائلته أصيب في الضربة ولا ضحايا مدنيين.

وللتذكير فقد تسلم الظواهري زعامة تنظيم القاعدة بعد مقتل أسامة بن لادن في باكستان عام 2011، وقد خصصت واشنطن جائزة قدرها 25 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.

وقال بايدن إن أجهزة المخابرات حددت مكان الظواهري في وقت سابق هذا العام، ولا أحد من عائلته (الظواهري) أصيب في الضربة ولا ضحايا مدنيين.

وأضاف بايدن: « بغض النظر عن الوقت الذي يستغرقه الأمر، وبغض النظر عن المكان الذي تختبئ فيه، إذا كنت تمثل تهديدا لشعبنا، فستجدك الولايات المتحدة وتضع يدها عليك ».

وقال بايدن إن الظواهري كان العقل المدبر أو لعب دورا رئيسيا في الهجمات على المدمرة الأمريكية كول وسفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا.

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