بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة بين الإمارات والاحتلال

أعلنت وزارة خارجية الاحتلال الصهيوني أن تل أبيب والإمارات اتفقتا، الأحد، على بدء سريان اتفاقية تجارة حرة تهدف إلى تقليص التعريفة الجمركية عن البضائع المتداولة بين البلدين أو إلغائها.

وأكدت الوزارة أن الاتفاق سيسمح لشركات الاحتلال بالمشاركة في المناقصات الحكومية التي تقيمها الإمارات، ما أنه سيُؤدّي إلى تخفيض الرسوم الجمركية على 96% من المنتوجات المستوردة.

وقال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو الذي حضر مراسم توقيع الاتفاق بين وزير خارجية الاحتلال إيلي كوهين والسفير الإماراتي لدى تل أبيب محمد آل خاجة، إن اتفاقية التجارة الحرة « ستخفّض الرسوم الجمركية، وتكاليف المعيشة وستحفّز الأعمال التجارية بين تل أبيب والإمارات » .

وشدد رئيس الوزراء الصهيوني على أن بلاده تعمل على تطبيع العلاقات مع المزيد من الدول العربية.

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