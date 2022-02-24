بدء عملية روسية عسكرية ضدّ أوكرانيا وسقوط 7 قتلى

بدأت روسيا فجر اليوم الخميس، عملية عسكرية واسعة النطاق في أوكرانيا .

وكان الرئيس الروسي قد اعتبر في وقت سابق، أنّ « مجمل تطورات الأحداث وتحليل المعلومات يظهر أنّ المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفرّ منها… وأنها مسألة وقت »، مشيراً إلى أنّ « روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية ».

وأعلن حرس الحدود الأوكراني أن البلاد تتعرض لهجوم مدفعي وذلك على طول حدودها الشمالية مع روسيا وبيلاروسيا، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية ترد بإطلاق النار.

وأفادت تقارير بوقوع ضربات صاروخية وتفجيرات في العاصمة الأوكرانية كييف ومدن أخرى.

من جهتها، أعلنت السلطات في أوكرانيا سقوط 8 قتلى حتى الآن، فيما لا يزال 19 شخصا في عداد المفقودين، بحسب ما أفاد به مسؤولون.

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