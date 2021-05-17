بدء عملية نقل الجرحى الفلسطنيين إلى الأراضي المصرية



بدأت اليوم الاثنين، عملية نقل الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، جراء العدوان الصهيوني الغاشم المستمر على الشعب في قطاع غزة لليوم السابع على التوالي.

وقال سفير دولة فلسطين بالقاهرة، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية « وفا »، إن هناك تعليمات واضحة من الرئيس محمود عباس بالوقوف لتلبية احتياجات الجرحى الذين تم دخولهم عبر معبر رفح البري إلى الأراضي المصرية، حيث قدمت الطواقم الطبية المتواجدة في الجانب المصري من المعبر واللجنة التي تم تشكليها من السفارة بالعلاج السريع للمصابين وإنهاء إجراءاتهم للتوجه للمستشفيات التي خصصتها وزارة الصحة المصرية.

وأوضح اللوح أن العمل جار على قدم وساق لنقل بقية الجرحى من قطاع غزة لمصر، آملا أن يتم ذلك سريعا في ظل استمرار العدوان الصهيوني وذلك حفاظا على حياة المصابين.

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