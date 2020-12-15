برقية من ملك المغرب إلى الرئيس الجزائري

بعث الملك المغربي محمد السادس برقية لرئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، دعا له فيها بالشفاء العاجل.

كما ورد في نص البرقية « إنني إذ أعرب لكم عن عميق ارتياحي لتحسن صحتكم، لأدعو الله العلي القدير أن يعجل بشفائكم، وباستعادتكم لكامل عافيتكم، وبأن يرزقكم موفور الصحة ويمتعكم بطول العمر ».

وكان الرئيس الجزائري قد توجه يوم الأحد المنقضي برسالة طمأنة لشعبه، من مكان إقامته بألمانيا حيث يواصل فترة النقاهة، مؤكدا تحسن وضعه الصحي وأنه بدأ مرحلة « التعافي » من فيروس كورونا التي قد تأخذ « بين أسبوع إلى ثلاثة أسابيع ».

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