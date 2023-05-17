برلمان ليبيا يحجب الثقة عن باشاغا ويُحيله على التحقيق

صوّت البرلمان الليبي بالأغلبية في جلسة نيابية مغلقة عقدت في مدينة بنغازي شرق البلاد يوم الثلاثاء، على حجب الثقة عن رئيس الحكومة، فتحي باشاغا، وإحالته إلى التحقيق.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق إن مجلس النواب قرر تكليف وزير المالية في الحكومة، أسامة حماد، بتسيير مهام رئاسة الحكومة المكلفة، إضافة إلى استمراره في تسيير وزارة المالية.

ونشر المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي صوراً وفيديو تُظهر جلسة مجلس النواب التي جرى خلالها التصويت على إيقاف باشاغا وإحالته إلى التحقيق.

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