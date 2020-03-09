بسبب كورونا: قطر تُعلّق الدراسة ودخول المسافرين من 14 دولة

أعلن مكتب الاتصال الحكومي القطري في بيان له اليوم الاثنين، تعليق الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة لجميع الطلاب في قطر اعتبار من يوم غد الثلاثاء وحتى إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا .

كما دعت وزارة الصحة العامة القطرية جميع المواطنين والمقيمين إلى تجنب التجمعات في الأماكن العامة وإرجاء السفر في الوقت الراهن.

وكانت قطر قررت تعليق الدخول مؤقتا لجميع المسافرين القادمين إلى قطر من دول بنغلاديش والصين ومصر والهند وإيران والعراق ولبنان ونيبال وباكستان والفلبين وكوريا الجنوبية وسريلانكا وسوريا وتايلاند.

يُشار إلى أنه تم تسجيل 15 إصابة بفيروس كورونا الجديد في قطر .

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