بشّار الأسد يصل إلى موسكو في زيارة رسمية للقاء بوتين

وصل الرئيس السوري بشار الأسد إلى موسكو مساء أمس الثلاثاء، في زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية، يجري خلالها محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجرت مراسم الاستقبال الرسمية للأسد في مطار فنوكوفا الدولي في موسكو، حسب البروتوكول الروسي المعمول به باستقبال الرؤساء، حيث كان في استقباله، ميخائيل بوغدانوف ممثلاً خاصاً للرئيس بوتين نائب وزير الخارجية، وألكسندر يفيموف سفير روسيا في دمشق، وبشار الجعفري سفير سوريا في موسكو.

وعُزف النشيدان الوطنيان السوري والروسي، كما استعرض الرئيس الأسد حرس الشرف.

ويرافق الأسد في زيارته وفد وزاري كبير.

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