بعد إصابته بكورونا: صائب عريقات في حالة حرجة

أعلن مستشفى هداسا عين كارم في القدس المحتلة صباح اليوم الاثنين، أن حالة أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات تدهورت ، وهو الآن مخدر اصطناعيا وفي حالة حرجة.

وقالت إدارة المستشفى إنه « بعد ليلة مستقرة أمضاها صائب عريقات في مستشفى هداسا حصل تدهور على صحته صباح اليوم حيث تم تنويمه اصطناعيا وتم تصنيف وضعه بالحرج » ، مؤكدة أنها في اتصال وتنسيق صحي ودولي لبحث طبيعة العلاج.

وكان عريقات البالغ من العمر 65 عاما ، قد تم تشخيص اصابته بكورونا قبل نحو 10 ايام ، وتم نقله امس الى مستشفى في القدس بعد تدهور وضعه الصحي.

يُشار إلى أن صائب عريقات يُعاني من مشاكل صحية مزمنة في جهازه التنفسي نظرا لأنه زرع رئة.

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