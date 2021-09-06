بعد إطلاق سراحه: الساعدي القذافي في تركيا

تمّ مساء الأحد، اطلاق سراح « الساعدي القذافي » نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي من سجنه في طرابلس بناء على أمر صادر من مكتب النائب العام .

وحسب الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية « محمد حمودة » فإن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية أكد على ‏أنه لا يمكن الإبقاء على أي سجين خارج نطاق القانون .

و نقلت وسائل اعلام محلية ان الساعدي القذافي غادر فعليا ليبيا مساء الأحد متجها عبر طائرة خاصة الى اسطنبول .

وكان الساعدي قائدا للقوات الخاصة الليبية وقد فر إلى النيجر أثناء الانتفاضة الليبية وتم تسليمه إلى ليبيا في عام 2014 وسجن منذ ذلك الحين في طرابلس.

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