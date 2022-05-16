بعد استقالة جان كاستكس: تعيين إليزابيث بورن رئيسة للوزراء بفرنسا

أُعلن ظهر اليوم الاثنين، عن تعيين إليزابيث بورن (61 عاما) رئيسة للحكومة الفرنسية، خلفا لجان كاستكس الذي قدم استقالته في وقت سابق من هذا اليوم.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تتولى فيها امرأة هذا المنصب، منذ أن شغلته إديت كريسون لفترة وجيزة خلال فترة فرانسوا ميتران في أوائل التسعينيات.

وكان جان كاستكس قد قدم اليوم استقالته للرئيس إيمانويل ماكرون .

يُشار إلى أن كاستكس عُين على رأس الحكومة في 3 جويلية 2020 خلفا لإدوار فيليب المستقيل .

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