بعد اعتقالها والاعتداء عليها بالضرب: سلطات الاحتلال تُطلق سراح الصحفية جيفارا البديري

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم السبت، مراسلة قناة « الجزيرة » بالقدس المحتلة جيفارا البديري، وحطمت الكاميرا الخاصة بطاقمها، خلال تغطيتها وقفة تضامنية منددة بنية الاحتلال تهجير عائلة الشهيد عمر القاسم من حي الشيخ جراح، شمال القدس المحتلة.

وقد عمدت قوات الاحتلال في مرحلة أولى إلى توقيف جيفارا البديري لفحص بطاقة الصحافة، ثُمّ اعتدوا عليها بالضرب والدفع ثم قاموا باعتقالها، وخلال احتجازها داخل مركبة الشرطة اعتدي عليها بالضرب المبرح، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء الفلسطينية « معا » .

وقد أطلقت سلطات الاحتلال منذ قليل، سراح الزميلة الصحفية وقررت إبعادها 15 يوما عن حي الشيخ جراح .

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