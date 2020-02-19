بعد انقطاعها لـ8 سنوات: انطلاق أول رحلة جوية من دمشق باتجاه حلب

أقلعت اليوم الأربعاء، من مطار دمشق الدولي أول رحلة جوية باتجاه مطار حلب الدولي بعد انقطاعه عن الخدمة لأكثر من 8 سنوات.

وكان مدير مطار حلب المهندس محمد المصري أكد أمس، أنه تم إجراء الصيانة اللازمة لمفاصل العمل في المطار وتجهيزاته الفنية وتأهيل مدرجاته وأصبح جاهزاً لاستقبال الطائرات والمسافرين، منوهاً بجهود جميع العاملين والفنيين الذين عملوا للإسراع بوضع المطار في الخدمة.

واعتبر المسؤول السوري أن إعادة افتتاح المطار دليل على عودة الأمان في مدينة حلب.

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