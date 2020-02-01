بعد عضوية دامت 47 عاما: بريطانيا تخرج رسميا من الاتحاد الأوروبي

خرجت بريطانيا ليلة أمس الجمعة، من الاتّحاد الأوروبي، بعد عضوية دامت 47 عاما، لتبدأ بذلك صفحةً جديدة من تاريخها.

ودخل بريكست حيّز التنفيذ في الساعة 23.00 بتوقيتي لندن وغرينيتش والساعة صفر من فجر السبت بتوقيت بروكسل.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في خطاب ألقاه قبل ساعة من خروج بلاده رسميًا من الاتّحاد الأوروبي، أنّ بريكست « ليس النهاية بل بداية فصل جديد من مسيرتنا الوطنيّة ».

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