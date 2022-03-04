بعد فايسبوك.. روسيا تعلن بدء حجب تويتر

أعلنت الخدمة الفيدرالية الروسية للإشراف على الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام بدء حجب موقع « تويتر »، بعد أن أعلنت في وقت سابق حظر الوصول لموقع « فيسبوك ».

وكانت موسكو أعلنت قبل أسبوع عن « تقييد الوصول » و »إبطاء » تشغيل « فيسبوك » بعد تقييده وظائف حسابات وسائل إعلام روسية.

ووفقا للهيئة الناظمة الروسية، فإن هذه القيود « تنتهك المبادئ الأساسية للإعلام الحر ووصول المستخدمين الروس دون عائق إلى وسائل الإعلام الروسية على منصات الإنترنت الأجنبية ».

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